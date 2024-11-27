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«Сочи» — Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Сочи» и Динамо» Махачкала встретятся в Кубке России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» и Динамо» Махачкала встретятся в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Начало игры на стадионе «Фишт» в Сочи — в 18.15 по московскому времени.

Трансляцию игры Кубка России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — Динамо» Махачкала можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо Мх

Выступления «Сочи» в Кубке начались с четвертого раунда вместе с другими командами первой лиги. В шестом раунде сочинцы обыграли «Спартак» из Костромы (2:2, пенальти — 4:2).

Махачкалинское «Динамо» заняло третье место в группе А вместе с «Крыльями Советов» и московскими «Спартаком» и «Динамо».

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Сочи
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