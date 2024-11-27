Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:10

Чанов считает, что в будущем Владислав Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера команды Владислава Торопа в ответном матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу с «Рубином» (3:0).

«У Славы есть хорошее движение вперед, появляется уверенность. Он стал играть больше матчей, отсюда и результат. Зная его характер, надеюсь, что ерундой не будет заниматься и будет продолжать развиваться. Думаю, что в будущем Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

21-летний вратарь в текущем сезоне провел 8 матчей за красно-синих, пропустил 2 мяча и 6 раз сыграл «на ноль». Контракт Торопа с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Тороп
Вячеслав Чанов
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сочи» — Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Ахмат» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости