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Депутат Лебедев — о нецензурном посте Смолова: «Вчера он не сделал ничего, чтобы позволить себе так написать»

12:44
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Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на нецензурный пост Федора Смолова в Instagram после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

Федор Смолов&nbsp;&mdash; автор победного гола в&nbsp;финале Кубка.Гильерме и Смолов по-спортивному отвечают Черчесову. Парни Осинькина влюбляют в себя Россию

«Как я понимаю, этот пост был адресован Черчесову. Учить культуре выражения и делать замечания по поводу нецензурной брани ему должны были родители в детстве. Сейчас уже поздно. При всем уважении к «Локомотиву» и вчерашней победе, Федя вчера не сделал ничего, чтобы позволить себе так написать. Пенальти забил бы даже я. У него была масса моментов, которые он не реализовал. Не знаю, что Смолов имел в виду и что он доказал. По мне, он никому ничего не доказал», — сказал Лебедев «СЭ».

Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал сообщение в Instagram после победы в БЕТСИТИ Кубке России. В финале команда победила «Крылья Советов» (3:1). «Они не ставят на меня, но я вз*** их», — написал футболист.

(Владимир Пушкарев)

«Они не ставят на меня, но...» Пост Смолова после победы в БЕТСИТИ Кубке России

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