Смолов: «Футболисты «Алании» — молодцы. Считаю, что они заслуженно оказались в полуфинале»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

— Конечно, выйти в финал — ничего особо не значит. Конечно, проделан хороший путь, все ребята — молодцы. При всем уважении и словах похвалы в адрес «Алании» мы должны были их проходить, играя дома при своих болельщиках.

— Вокруг матча был большой ажиотаж, все требовали победу. Как боролись с давлением перед игрой?

— Давление было больше из-за предыдущих не совсем удачных матчей. Но всем сериям приходит конец, и сильная команда тем и отличается, что независимо от того, как складывались предыдущие матчи, она умеет настроиться на следующую игру. Она всегда самая важная. В том и прелесть футбола — можно победой в таком матче скрасить горечь от предыдущих поражений.

— Эта победа придаст уверенности на концовку сезона?

— Любая победа придает уверенности. Чемпионат России — это совершенно другой турнир, в котором нам предстоят два сложных матча против «Локомотива» и «Сочи». О финале Кубка пока не думаем, важно сначала хорошо закончить чемпионат.

— В начале матча казалось, что удача отвернулась от «Динамо», потому что мяч не шел в ворота. В чем было дело?

— Сложно сказать, просто нам не везло. Возможно, это была какая-то инерция предыдущих неудачных матчей. Надеюсь, что своей борьбой, желанием и самоотдачей мы это переломили и теперь удача будет нам сопутствовать.

— После вашего гола заигралось легче?

— Конечно. На протяжении всей весны, когда мы выигрывали с крупным счетом, первый гол раскрепощал нас и заставлял команду соперника раскрываться.

— В итоге удалось одержать крупную победу. Какое впечатление осталось от соперника?

— Футболисты «Алании» — молодцы. Считаю, что они заслуженно оказались в полуфинале. Они здорово играют, удачи им.