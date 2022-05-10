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Сегодня, 22:15

«Возможно, в «Динамо» пытались выбить соперника из колеи». Губерниев — об инциденте перед матчем с «Аланией»

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера «Алании» Спартака Гогниева о сложностях, которые возникли у команды перед игрой с «Динамо» (0:3).

«Мы обсудили эту историю с коллегой Семшовым и сошлись во мнении, что на «Динамо» очень сложный заезд. Наверное, отсюда там и возник весь этот трафик, но хозяева могли бы проявить к младшим по рангу больше гостеприимства. Тут я согласен с тренером «Алании». С учетом того, что хозяева вообще должны быть гостеприимны и это совершенно нормально. Но сейчас время циничное. Возможно, они использовали это как дополнительный ход, чтобы выбить соперника из колеи. Хотя класс «Динамо» несоизмеримо выше, как мы это увидели сегодня. Но в любом случае, я согласен с тренером «Алании», что это не совсем красивый случай, если это было так, как он говорит», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее главный тренер «Алании» Спартак Гогниев назвал неуважением то, что его команду не встретили перед игрой и заставили ждать автобус «Динамо».

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

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