«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России
«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в Кубке России
«Динамо» на выезде победило «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.
Из-за проблем с домашней ареной «СКА-Хабаровска» игра проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.
Счет на 12-й минуте открыл форвард бело-голубых Вячеслав Грулев. На 70-й минуте хабаровчане отыгрались благодаря голу Альбека Гонгапшева. Победу москвичам принес Фабиан Бальбуэна, который отличился на 74-й минуте.
«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.
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