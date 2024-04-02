«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Динамо» на выезде победило «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Из-за проблем с домашней ареной «СКА-Хабаровска» игра проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.

Счет на 12-й минуте открыл форвард бело-голубых Вячеслав Грулев. На 70-й минуте хабаровчане отыгрались благодаря голу Альбека Гонгапшева. Победу москвичам принес Фабиан Бальбуэна, который отличился на 74-й минуте.

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.