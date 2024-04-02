«Спартак» на своем поле примет «Зенит» в первом матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России 3 апреля, в среду. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видетрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 20.15 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне 2023 / 2024 транслируются на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

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