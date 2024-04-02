«Химки» — «Ростов»: Комличенко сыграет с первых минут

«Химки» и «Ростов» опубликовали стартовые состав на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Арене Химки» в Подмосковье. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Химки»: Обухов, Варатынов, Волков, Голубович, Степанов, Исаенко, Терехов, Кулишев, Хосонов, Берковский, Руденко.

Запасные: Митрюшкин, Юзепчук, Андраде, Журавлев, Скворцов, Магомедов, Нетфуллин, Касимов, Корян, Абдуллахи, Панченко.

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Эль-Аскалани, Лангович, Глебов, Колтаков, Шанталий, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Запасные: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Кирш, Осипенко, Мохеби, Байрамян, Щетинин, Зубенко, Роналдо, Голенков.