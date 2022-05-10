Шварц: «Хотел позволить игрокам выбросить все мешающие мысли из головы»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, с каким настроем команда подходила к матчу 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

«Я провел 26 индивидуальных бесед с каждым из игроков. Мы говорили открыто, важно было получить обратную связь. Хотел понять, как мы провели отрезок вместе. С каждым обсудил индивидуальные качества и командные действия. Этот месяц решающий для нас. Знаем, как можем успешно играть. Хотел позволить игрокам выбросить все мешающие мысли из головы.

Один раз я был на «Лужниках» на матче России и Хорватии. И был рядом там на чемпионате мира по пляжному футболу. Мы рады, что пробились в финал. Это заслуженные плоды той работы, которую проделывают ребята. Но финал дальше, сейчас важно поработать над матчами в РПЛ. Сказал ребятам, что надо примерить на себя серебряные медали РПЛ", — заявил Шварц.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».