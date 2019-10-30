Сергей Семак: «Лунев не попал в заявку по медицинским показателям»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Томью» (4:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Представилась хорошая возможность сыграть тем ребятам, которые по разным причинам не так много получают игрового времени. Для нас это информация по позициям. Хорошая игра, может быть, за исключением периода в первом тайме, когда потеряли инициативу и позволили сопернику создать несколько моментов у наших ворот. В остальном — забили достаточное количество мячей. Ребята — молодцы, кубковые матчи всегда сложные, но они вышли с правильным желанием и настроем.

— Не первый раз в сезоне «Зенит» вышел в основе без номинальных нападающих. В Красноярске было то же самое. Почему вы к такой модели прибегнули и как оцените эффективность игры полузащитников на непривычных позициях, в частности Мака?

— Мак действует полезно, в первом забитом мяче он ассистировал, гол Сутормина он сделал, у самого был шанс забить. Мне нравится, как играет там. Мы должны иметь такую опцию, когда по каким-то причинам не все могут сыграть. Как сегодня — Азмун провел не всю игру, Артем вообще не играл.

— Лунева даже не было в заявке. Что у него за хроническая травма, насколько серьезна, когда он вернется?

— Лунев по медицинским показаниям не попал в заявку. Он летал в Самару уже с некой проблемой, мы его только в случае форс-мажора могли использовать. В ближайшее время выясним, насколько ему стало лучше после краткосрочной паузы. Понадобится ли операция — не знаю. Надеюсь, не потребуется, и мы справимся консервативным лечением.