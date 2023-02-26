Сергей Белоголовцев: «После Суперкубка «Спартак» — «Локомотив» я засомневался, нужен Fan ID или нет»

Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался об эпизоде с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела в четвертьфинальном матче с «Волгой» в рамках Пути регионов FONBET Кубка России (3:0).

«Это очередной звонок по поводу расизма, который есть на наших стадионах. Я не был сторонником Fan ID. Но я был на Суперкубке «Спартак» — «Локомотив», когда спартаковская трибуна начала скандирование по поводу Гилерме, что он обезьяна. И тут я засомневался, нужен Fan ID или нет. Потому что если он отсечет расистов с наших стадионов, то это, наверное, будет правильно. И я бы был очень этому счастлив.

Оскорбительные кричалки с трибун? Есть ощущение, что такие люди не очень включают мозг. Им главное выразить себя, а не наблюдать то действо, которое происходит на поле. И когда эти люди начинают говорить о каких-то своих правах, у меня возникает вопрос. Вы ведете себя по-свински но хотите лояльного отношения к себе, — приводит «РБ Спорт» слова Белоголовцева.

Ранее в РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.