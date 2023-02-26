Камоцци считает «Спартак» фаворитом в ответной встрече FONBET Кубка России с «Локомотивом»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» оценил шансы «Спартака» в ответной встрече 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

Первый матч закончился победой красно-белых со счетом 1:0.

«Для меня «Спартак» — однозначный фаворит в этой встрече. У команды есть все шансы, чтобы пройти дальше», — сказал Камоцци «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Локомотив» пройдет в понедельник, 27 февраля и начнется в 20.00 (мск).