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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Судья не назначил пенальти в ворота «Зенита». Разбираем момент на 90-й минуте

19:28

На 90-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2) арбитр Станислав Васильев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота сине-бело-голубых. В том моменте зенитовский игрок пошел шипами в мяч — случился контакт с голеностопом туляка Сергея Ткачева, который пытался пробить по воротам. Судья фол со стороны зенитовца не зафиксировал. Видеоассистенты Владимир Москалев и Тихон Калугин в действия рефери не вмешались.
(Александр Бобров)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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