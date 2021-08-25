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«Балтика», «Оренбург» и «Велес» одержали победы в матчах БЕТСИТИ Кубка России

20:07
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В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» на выезде победила «Саранск» (2:1).

«Оренбург» победил ставропольское «Динамо» (3:1). «Велес» выиграл у брянского «Динамо» (3:0).

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 8

«Саранск» — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (1:2)

Голы: Альшин, 25 (0:1). Муртазаев, 39 (0:2). Сорокин, 45 (1:2).

«Саранск»: Д.Шебанов, Юсупов, Теняев, Озманов, В.Сысуев, Соболев, А.Шебанов, Сорокин, Д.Сысуев, Кузьмичев, Хлебородов.

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Карпович, Мещанинов, Остоич, Кленкин, Кашчелан, Альшин, Казаев, Джамилов, Макарчук, Муртазаев.

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

25 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Группа 11

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Оренбург» — 1:3 (1:2)

Голы: Далиев, 24 (1:0). Сычевой, 31 (1:1). Эктов, 41 (1:2). Корян, 78 (1:3).

«Оренбург»: Гошев, Ойеволе, Малых, Козлов, Эктов, Миронов, Воробьев, Титков, Бидловский, Прудников, Сычевой.

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

25 августа. Ставрополь. Стадион «Динамо».

Группа 3

«Динамо Бр» (Брянск) — «Велес» (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Лопатин, 45+1 (0:1). Смит, 60 (0:2). Галоян, 88 (0:3).

«Динамо Бр» (Брянск): Сальников, Васильев, Зенин, Алоян, Сорокин, Шанин, Дрогунов, Пикатов, Мараев, Новиков, Укомский.

«Велес» (Москва): Граб, Н.Тарасов, Коротков, Д.Тарасов, Анисимов, Самылин, Майга, Абдуллахи, Мальцев, Лопатин, Смит.

Судья: Самсонов (Балашиха).

25 августа. Брянск. Стадион «Динамо».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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