«Балтика», «Оренбург» и «Велес» одержали победы в матчах БЕТСИТИ Кубка России
В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» на выезде победила «Саранск» (2:1).
«Оренбург» победил ставропольское «Динамо» (3:1). «Велес» выиграл у брянского «Динамо» (3:0).
БЕТСИТИ Кубок России
Группа 8
«Саранск» — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (1:2)
Голы: Альшин, 25 (0:1). Муртазаев, 39 (0:2). Сорокин, 45 (1:2).
«Саранск»: Д.Шебанов, Юсупов, Теняев, Озманов, В.Сысуев, Соболев, А.Шебанов, Сорокин, Д.Сысуев, Кузьмичев, Хлебородов.
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Карпович, Мещанинов, Остоич, Кленкин, Кашчелан, Альшин, Казаев, Джамилов, Макарчук, Муртазаев.
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
25 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
Группа 11
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Оренбург» — 1:3 (1:2)
Голы: Далиев, 24 (1:0). Сычевой, 31 (1:1). Эктов, 41 (1:2). Корян, 78 (1:3).
«Оренбург»: Гошев, Ойеволе, Малых, Козлов, Эктов, Миронов, Воробьев, Титков, Бидловский, Прудников, Сычевой.
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
25 августа. Ставрополь. Стадион «Динамо».
Группа 3
«Динамо Бр» (Брянск) — «Велес» (Москва) — 0:3 (0:1)
Голы: Лопатин, 45+1 (0:1). Смит, 60 (0:2). Галоян, 88 (0:3).
«Динамо Бр» (Брянск): Сальников, Васильев, Зенин, Алоян, Сорокин, Шанин, Дрогунов, Пикатов, Мараев, Новиков, Укомский.
«Велес» (Москва): Граб, Н.Тарасов, Коротков, Д.Тарасов, Анисимов, Самылин, Майга, Абдуллахи, Мальцев, Лопатин, Смит.
Судья: Самсонов (Балашиха).
25 августа. Брянск. Стадион «Динамо».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю