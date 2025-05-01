Футбол
1 мая, 14:40

Самошников выбыл до конца сезона

Камила Абдурахманова
корреспондент
Илья Самошников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников получил травму в концовке второго раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (0:2) и выбыл до конца сезона.

«К огромному сожалению, для Ильи Самошникова сезон закончен. В ходе медицинского обследования подтвердился первичный и неутешительный диагноз — повреждение костей голеностопного сустава. В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о формате последующей реабилитации футболиста», — приводит слова главного врача «Локомотива» Игоря Калюжного клубная пресс-служба.

На 90-й минуте Самошников покинул поле на носилках — его унесли, пока он закрывал лицо руками и плакал. Вместо него вышел Максим Ненахов.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 33 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.

Источник: ФК «Локомотив»
  • Sergey Mikhaylov

    Пусть отдыхает сезон мы прое*али

    01.05.2025

  • Shaun Murphin

    Жалко , скорейшего выздоровления !

    01.05.2025

  • инок

    Внушительная потеря для Локо, здоровья Илье!

    01.05.2025

  • andy1962

    большая потеря для Локо

    01.05.2025

