Самошников выбыл до конца сезона

Защитник «Локомотива» Илья Самошников получил травму в концовке второго раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (0:2) и выбыл до конца сезона.

«К огромному сожалению, для Ильи Самошникова сезон закончен. В ходе медицинского обследования подтвердился первичный и неутешительный диагноз — повреждение костей голеностопного сустава. В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о формате последующей реабилитации футболиста», — приводит слова главного врача «Локомотива» Игоря Калюжного клубная пресс-служба.

На 90-й минуте Самошников покинул поле на носилках — его унесли, пока он закрывал лицо руками и плакал. Вместо него вышел Максим Ненахов.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 33 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.