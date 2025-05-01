Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу

Перед началом матчей «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА в Кубке России футболисты и тренеры команд, а также арбитры и юные воспитанники столичных спортивных школ вышли на поле с портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны. Иностранные футболисты вынесли портреты клубных легенд-фронтовиков или героев-горожан. На трибунах к участникам матча присоединились болельщики, которых клубы заблаговременно приглашали прийти на стадион с портретами родственников-ветеранов. Так прошел первый в истории «Бессмертный полк» на спортивной арене.

Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.

Инициатором акции стал Российский футбольный союз, идею которого охотно поддержали в общероссийском гражданско-политическом движении «Бессмертный полк». Она стала одним из ключевых элементов масштабной мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», приуроченной к 80-летию Победы. Перед стартовым свистком участники и болельщики на каждом из матчей 29 и 30 апреля почтили память погибших в боях героев минутой молчания. На поле в это время было развернуто 30-метровое знамя Победы. Открывали матчевую программу заслуженные артисты России: Екатерина Гусева, исполнившая на «Лукойл Арене» «Десятый наш десантный батальон», Денис Майданов перед матчем «Локомотив» — «Ростов» с песней «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры» и Зара, согревшая сердца тысяч болельщиков в Питере песней «Огонек» на слова Михаила Исаковского.

Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.

Наконец, на 80-й минуте на табло каждой из трех арен загорелся призыв включить фонарики на телефоне, а затем появились знакомые с детства строки «Расцветали яблони и груши». В каждом из трех матчей болельщики в песенный флешмоб включились моментально, исполнив «Катюшу» хором.

Помимо матчей FONBET Кубка России, «Бессмертный полк» пройдет 10-12 мая на всех играх РПЛ, а также первой и второй лиг. В акции примут участие более 70 команд из 50 регионов страны.