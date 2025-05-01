Футбол
FONBET Кубок России
FONBET Кубок России

1 мая, 14:00

Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу

Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.
Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.
Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.
1/3

Перед началом матчей «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА в Кубке России футболисты и тренеры команд, а также арбитры и юные воспитанники столичных спортивных школ вышли на поле с портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны. Иностранные футболисты вынесли портреты клубных легенд-фронтовиков или героев-горожан. На трибунах к участникам матча присоединились болельщики, которых клубы заблаговременно приглашали прийти на стадион с портретами родственников-ветеранов. Так прошел первый в истории «Бессмертный полк» на спортивной арене.

Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.

Инициатором акции стал Российский футбольный союз, идею которого охотно поддержали в общероссийском гражданско-политическом движении «Бессмертный полк». Она стала одним из ключевых элементов масштабной мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», приуроченной к 80-летию Победы. Перед стартовым свистком участники и болельщики на каждом из матчей 29 и 30 апреля почтили память погибших в боях героев минутой молчания. На поле в это время было развернуто 30-метровое знамя Победы. Открывали матчевую программу заслуженные артисты России: Екатерина Гусева, исполнившая на «Лукойл Арене» «Десятый наш десантный батальон», Денис Майданов перед матчем «Локомотив» — «Ростов» с песней «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры» и Зара, согревшая сердца тысяч болельщиков в Питере песней «Огонек» на слова Михаила Исаковского.

Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.

Наконец, на 80-й минуте на табло каждой из трех арен загорелся призыв включить фонарики на телефоне, а затем появились знакомые с детства строки «Расцветали яблони и груши». В каждом из трех матчей болельщики в песенный флешмоб включились моментально, исполнив «Катюшу» хором.

Помимо матчей FONBET Кубка России, «Бессмертный полк» пройдет 10-12 мая на всех играх РПЛ, а также первой и второй лиг. В акции примут участие более 70 команд из 50 регионов страны.

