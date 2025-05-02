Ответный матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 мая

РФС утвердил календарь матчей финала Пути регионов FONBET Кубка России и ответной встречи финала Пути РПЛ.

Ответный матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 мая в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 мск. В первой встрече петербуржцы одержали победу со счетом 2:0.

Финал Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 15 мая в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 мск.

Финал Кубка России пройдет 1 июня в Лужниках.