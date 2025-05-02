Футбол
2 мая, 12:25

Ответный матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 мая

Сергей Разин
корреспондент
Густаво Мантуан и Игорь Дивеев в матче ЦСКА — «Зенит» (0:1). 14 сентября 2024 года. Москва.
Густаво Мантуан и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС утвердил календарь матчей финала Пути регионов FONBET Кубка России и ответной встречи финала Пути РПЛ.

Ответный матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 мая в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 мск. В первой встрече петербуржцы одержали победу со счетом 2:0.

Финал Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 15 мая в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 мск.

Финал Кубка России пройдет 1 июня в Лужниках.

«Зенит» первым взломал ромб ЦСКА — и сделал большой шаг к суперфиналу Кубка
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
  • Ogo Gogo

    Спартак играет третий матч подряд на своём поле, у Ростова второй выезд подряд!!! Ало... Это справедливо???

    02.05.2025

  • LifeTV

    30-04-3025: Как убивали ЦСКА а Петербурге! Этот чёрный день войдёт а историю России. Неужели никто не может противостоять Петербургу? Не верю! Что нужно сделать? Первое, результат первого позорного для Питера матча должен быть аннулирован Второе, матч переиграть на нейтральном поле. Третье, судья Иванов должен быть пожизненно отстранён от футбола. Вот тогда миллионы россиян поверят в справедливость и в неотвратимость наказания за все махинации высоких чинов. России эти меры ничем не грозят. Еврокубков у нас нет и при таком отношении к футболу ещё лет 100 не будет.

    02.05.2025

  • Conquestador

    Интересно конечно, что у Спартака 2 подряд домашних, а у Ростова 2 выезда

    02.05.2025

  • Djin Ignatov

    Боже ! Настолько наши чиновники и власть стала бездарной , что ищет всякие ПУТИ по каким то спортивным соревнованиям !

    02.05.2025

    • Самошников выбыл до конца сезона

    Зделар — о победе над ЦСКА: «С точки зрения эмоций, мне было не так легко играть»

