Ответный матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 мая
РФС утвердил календарь матчей финала Пути регионов FONBET Кубка России и ответной встречи финала Пути РПЛ.
Ответный матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 мая в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 мск. В первой встрече петербуржцы одержали победу со счетом 2:0.
Финал Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 15 мая в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 мск.
Финал Кубка России пройдет 1 июня в Лужниках.
