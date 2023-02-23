Литвинов — о матче с «Локомотивом»: «Легионеры были немножко в шоке от такой погоды. Даже мы были удивлены»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о реакции легионеров команды на погодные условия в день первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

Финальный замер температуры перед московским дерби показал минус 11 градусов.

«Мы пошутили уже после игры, что они были немножко в шоке от такой погоды. Даже мы были удивлены, особенно приехав после сборов, где плюсовая температура. Тяжеловато было», — приводит Sport24 слова Литвинова.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.