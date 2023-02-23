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Сегодня, 16:00

«ЦСКА» — «Краснодар»: прямая трансляция матча 1/4 финала FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 23 февраля ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Начало — в 17.30 (мск).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 17.25 (мск).

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в Краснодаре 28 февраля.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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