«ЦСКА» — «Краснодар»: прямая трансляция матча 1/4 финала FONBET Кубка России

В четверг, 23 февраля ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Начало — в 17.30 (мск).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 17.25 (мск).

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в Краснодаре 28 февраля.