Отец Агаларова — о голе сына в ворота «Оренбурга»: «Надо доказывать свою состоятельность»

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, отреагировал на гол сына в матче 4-го тура Кубка России против «Оренбурга» (2:4).

«Рад, что Гамид забил гол! Раньше у меня было непонимание ситуации, зачем было его брать. А так раздули, как будто у меня есть конфликт с бывшим главным тренером «Ахмата». Я не могу понять, зачем его брали, если его не ставили в стартовый состав. Сейчас он играет больше, чем раньше. Сейчас говорить о тех вещах нет смысла. Прошло много времени. Надо доказывать свою состоятельность, больше тренироваться. Другого пути нет», — сказал Агаларов «СЭ».

В матче против «Оренбурга» Агаларов не только забил, но и получил прямую красную карточку за удар локтем.

В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за «Ахмат» 11 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.