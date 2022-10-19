«Факел» — «Спартак»: Рассказов открыл счет перед перерывом

Защитник «Спартака» Николай Рассказов открыл счет в матче 4-го тура групповой стадии Кубка России против «Факела» — 1:0.

Футболист отличился в конце первого тайма после прострела в штрафную площадь воронежцев. Сразу после этого главный судья встречи Алексей Сухой позволил «Факелу» разыграть мяч в центре поля, а затем дал свисток и увел команды на перерыв.

Рассказов забил свой первый гол в сезоне-2022/23 и третий за основную команду «Спартака» в карьере.