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«Факел» — «Спартак»: Рассказов открыл счет перед перерывом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов открыл счет в матче 4-го тура групповой стадии Кубка России против «Факела» — 1:0.

Футболист отличился в конце первого тайма после прострела в штрафную площадь воронежцев. Сразу после этого главный судья встречи Алексей Сухой позволил «Факелу» разыграть мяч в центре поля, а затем дал свисток и увел команды на перерыв.

Рассказов забил свой первый гол в сезоне-2022/23 и третий за основную команду «Спартака» в карьере.

Кубок России. Группа B
19 окт, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

Николай Рассказов
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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