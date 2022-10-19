Нападающий «Локомотива» Керк — об уходе Цорна: «Лично для меня ничего не поменялось»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок» (1:0).

«Мы рады, что победили. Мы забили «Химкам» один гол, а не пять, как в прошлый раз, но набрали все те же три очка. Это самое главное», — приводит Sport24 слова Керка.

Также он поделился мнением о кадровых перестановках в московском клубе.

«Новый тренер и руководство? Я бы назвал этот период новой эрой для «Локо». Нехорошо, что мы занимаем такое место в таблице. Мы хотим исправить ситуацию.

Уход Цорна? Это решение клуба. Лично для меня ничего не поменялось", — добавил 26-летний нападающий.

8 октября главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн ушли в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников стал Андрей Федоров.

На данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков) и 1-е в своей группе в Кубке России (8 очков).