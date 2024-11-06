Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 19:35

«Рубин» — ЦСКА: судья не удалил Безрукова и Зделара

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фол Руслана Безрукова против Тамерлана Мусаева в матче «Рубин» — ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции

На 40-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» — ЦСКА судья Артем Чистяков ошибочно не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку казанской команды Руслану Безрукову. Хотя у арбитра были основания показать красную карточку за серьезное нарушение правил против Тамерлана Мусаева. Безруков нанес ему сильный удар открытыми шипами, что едва не привело к серьезной травме. Рефери ограничился назначением штрафного удара.

Таким же образом Чистяков поступил на 44-й минуте, когда не вынес предупреждение Саше Зделару — тоже за удар соперника шипами. Для футболиста ЦСКА оно стало бы вторым в игре. Вчера за похожее действие получил желтую карточку спартаковец Наиль Умяров.

Рашид Рахимов и&nbsp;Марко Николич. «Рубин» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Руслан Безруков
Тамерлан Мусаев
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Чистяков
Саша Зделар
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру на старте сезона НХЛ
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
СМИ узнали о «списке мести» Трампа на случай победы на выборах президента
Популярное видео
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
«Рубин» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Рубин» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме
«Рубин» — ЦСКА: началась онлайн-трансляция матча Кубка России
«Спартак» накрыло похмелье от дерби, «Динамо» при куда более слабом составе могло проиграть «Локо» и крупнее
«Поведение Станковича начинает раздражать. Фол Рябчука — катастрофа!» Белоус о поражении «Спартака» и будущем Карпина
«Зенит» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рубин» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости