«Рубин» — ЦСКА: судья не удалил Безрукова и Зделара

На 40-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» — ЦСКА судья Артем Чистяков ошибочно не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку казанской команды Руслану Безрукову. Хотя у арбитра были основания показать красную карточку за серьезное нарушение правил против Тамерлана Мусаева. Безруков нанес ему сильный удар открытыми шипами, что едва не привело к серьезной травме. Рефери ограничился назначением штрафного удара.

Таким же образом Чистяков поступил на 44-й минуте, когда не вынес предупреждение Саше Зделару — тоже за удар соперника шипами. Для футболиста ЦСКА оно стало бы вторым в игре. Вчера за похожее действие получил желтую карточку спартаковец Наиль Умяров.