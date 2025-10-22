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22 октября 2025, 15:15

«Рубин» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Рубин» и «Ахмат» сыграют в Кубке России 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» и «Ахмат» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября 2025, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:3
Ахмат

В прямом эфире матч «Рубина» и «Ахмата» покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.55 мск, за пять минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Казани и всего вечера Кубка. Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Ахмат» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;, &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матчей пути РПЛ Кубка 22&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матчей Кубка

«Рубин» и «Ахмат» выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Оренбургом». Казанцы после 5 туров набрали 4 очка и идут третьими в группе, у грозненцев 3 очка и четвертая строчка.

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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