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22 октября 2025, 15:45

«Динамо» — Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в Кубке России 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
22 октября 2025, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Старт эфира — в 17.30 мск. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре нашего сайта.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;, &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матчей пути РПЛ Кубка 22&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матчей Кубка

«Динамо» и «Крылья Советов» выступают в группе В вместе с «Краснодаром» и «Сочи». Бело-голубые после 5 туров набрали 8 очков и идут третьими в группе, у самарцев 8 очков и вторая строчка.

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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