22 октября, 20:10

«Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Рубин» по пенальти победил «Ахмат». Онлайн-трансляция матчей Кубка

Игры Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
22 октября, 20:45

«Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в матчах 6-го тура пути РПЛ.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
22 октября, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:3
Ахмат

22 октября, 20:45

Казанский «Рубин» одерживает труднейшую победу и продолжает борьбу за Кубок России.

Для «Ахмата» турнир закончен

22 октября, 20:44

«Рубин» — «Ахмат» — 4:3

Нет гола!

Нигматуллин уверенно берет удар Жемалетдинова с точки!

22 октября, 20:41

«Рубин» — «Ахмат» — 4:3

ГОЛ!!!

Ходжа пробил по центру, а Ульянов прыгнул в правый от себя угол

22 октября, 20:40

«Рубин» — «Ахмат» — 3:3

ГОЛ!!!

Келиано исполнил красиво. 3:3 по итогам основного времени, и 3:3 в серии пенальти

22 октября, 20:39

«Рубин» — «Ахмат» — 3:2

ГОЛ!!!

Арройо тоже лупит в девятку. На этот раз в левую

22 октября, 20:37

«Рубин» — «Ахмат» — 2:2

ГОЛ!!!

Долго подходил к мячу Ндонг после чего пробил в левый угол.

Голкипер угадал направление, но не дотянулся

22 октября, 20:35

«Рубин» — «Ахмат» — 2:1

ГОЛ!!!

Даку кладет мяч в правый верхний угол.

Такие не берутся!

22 октября, 20:31

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1

Нет гола!

Нигматуллин разгадал замысел Гандри и отбил мяч.

И снова второй мяч на поле. Черчесов негодует на бровке

22 октября, 20:30

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1

ГОЛ!!!

Безруков точен и счет в серии сравнялся

22 октября, 20:29

«Рубин» — «Ахмат» — 0:1

ГОЛ!!! Мелкадзе бьет в угол без шансов для вратаря.

Форварда не смутил даже второй мяч, оказавшийся на поле непосредственно перед ударом

22 октября, 20:28

«Рубин» — «Ахмат» — 0:0

Нет гола!

Первым ударом Нижегородов потряс перекладину

22 октября, 20:27

«Рубин» — «Ахмат». Основное время завершено

По реглменту для определения поедителя назначается серия пенальти

22 октября, 20:26

«Рубин» — «Ахмат». 90+4-я минута

Огрызнулись гости в концовке и заставили понервничать трибуны.

Если бы Касинтура сумел пробить по воротам — не факт, что голкипер сумел бы выручить

22 октября, 20:24

«Динамо» — «Крылья Советов». Матч окончен

Подопечные Валерия Карпина не оставили шансов сопернику и заканчивают групповой этап на втором месте.

Самарцы отправляются в нижнюю сетку плей-офф

22 октября, 20:23

«Рубин» — «Ахмат». 90+1-я минута

Поторопился Сиве и отправил мяч в небеса.

А как не торопиться? Компенсированное время уже идет.

Целых семь минут добавил арбитр

22 октября, 20:21

«Динамо» — «Крылья Советов». 90-я минута

Под занавес основного времени матча по-настоящему блестнул мастерством Фролов.

Великолепный сейв после удара Бабаева

22 октября, 20:20

«Рубин» — «Ахмат». 89-я минута

Четко играет на выходе Ульянов, опережая рвущегося к мячу Даку.

Могли сейчас подопечные Рашида Рахимова вырвать столь желанную победу

22 октября, 20:18

«Динамо» — «Крылья Советов». 87-я минута

Желтую карточку видит перед собой Бабаев.

Как будто трех забитых мячей ему мало

22 октября, 20:17

«Рубин» — «Ахмат». 86-я минута

Небольшая пауза в нашем матче.

Жесткий стык между Тесленко и Самородовым и обоим футболистам нужно прийти в себя.

Хорошо еще, что без повреждений обошлось

22 октября, 20:16

«Динамо» — «Крылья Советов». 84-я минута

Продолжают атаковать хозяева поля.

Чернов не глядя выносит мяч подальше после заброса от Бителло

22 октября, 20:15

«Рубин» — «Ахмат». 83-я минута

Первым делом Сиве забрался в положение «вне игры».

Вряд ли именно для этого его выпускал на поле тренер

22 октября, 20:14

«Динамо» — «Крылья Советов». 82-я минута

Фомин нарушает правила на чужой половине поля.

Обошлось без предупреждения

22 октября, 20:13

«Рубин» — «Ахмат». 80-я минута

Уходит с поля Ризван Уциев.

Его меняет Мирослав Богосавац.

Сербский защитник известен тем, что провел уже более сотни матчей за «Ахмат», но до сих пор не отметился забитым мячом

22 октября, 20:05

«Динамо» — «Крылья Советов». 80-я минута

Похоже какие-то проблемы у голкипера «Крыльев».

Еще после третьего гола он держался за ногу, а сейчас не может продолжить встречу.

Евгений Фролов занимет место на последнем рубеже обороны

22 октября, 20:03

«Динамо» снимает все вопросы относительно победителя матча

78-я минута. ГОЛ!!!

Хет-трик оформляет Бабаев.

Голкиперу остается лишь без сил повалиться на газон.

Справиться с таким ударом шансов у него не было

22 октября, 20:02

«Рубин» — «Ахмат». 78-я минута

Уходит с поля Шабанхаджай.

Сиве будет доигрывать встречу. Минут пятнадцать во втором тайме, а может еще и в серии пенальти примет участие

22 октября, 20:01

«Рубин» — «Ахмат». 76-я минута

Касинтура загубил вернейший момент.

После скидки Мелкадзе и удара с убойной дистанции, казалось, что мячу некуда деваться.

А вот гляди ж ты! Оказывается можно и промахнуться...

22 октября, 20:00

«Динамо» — «Крылья Советов». 76-я минута

Сутормин получает желтую карточку за фол против Баваева.

Остался незамеченным его выход на замену и вот через четверть часа игрок напомнил о себе

22 октября, 19:58

«Динамо» — «Крылья Советов». 75-я минута

Кутицкий выходи на поле вместо Глебова

22 октября, 19:57

«Динамо» — «Крылья Советов». 72-я минута

Бителло выходит на поле вместо Окишора.

Решил не беречь своих лидеров Валерий Карпин даже несмотря на комфортное преимущество

22 октября, 19:57

«Рубин» — «Ахмат». 73-я минута

Келиано взял игру на себя и вполне мог стать героем.

Совсем немного не хватило точности могучему удару

22 октября, 19:56

«Динамо» доводит счет до крупного

71-я минута. ГОЛ!!!

Лепский не сумел сдержать Маухуба и позволил тому выполнить разрезающую передачу на Бабаева.

Выход один на один, удар в пустой угол и второй дубль в ворота «Крыльев» все-таки состоялся

22 октября, 19:49

«Рубин» — «Ахмат». 70-я минута

Шабанхаджай не сумел реализовать выход один на один с голкипером.

Вовремя выходит из ворот Ульянов и спас свою команду

22 октября, 19:48

«Динамо» — «Крылья Советов». 69-я минута

Тройная замена в составе гостей

Ушли: Ахметов, Олейников и Игнатенко
Вышли: Баньяц, Марин и Гайч

22 октября, 19:47

«Динамо» — «Крылья Советов». 67-я минута

Окишор в очередной раз решил проверить реакцию голкипера.

Но снова пробил не сильно

22 октября, 19:46

Снова равный счет в Казани

67-я минута. ГОЛ!!!

Защитник Ндонг оформляет «гол+пас».

Прямо перед собой отбил мяч голкипер после штрафного в исполнении Жемалетдинова, а партнеры не подстраховали

22 октября, 19:45

«Рубин» — «Ахмат». 66-я минута

Олег Иванов получает желтую карточку за фол против Мелкадзе.

Пока только так получилось отметится в протоколе

22 октября, 19:44

«Динамо» — «Крылья Советов». 65-я минута

Тройная замена в составе «Динамо»

Ушли: Фернандес, Гладышев и Тюкавин
Вышли: Осипенко, Маухуб и Сергеев

22 октября, 19:43

«Рубин» — «Ахмат». 64-я минута

Сразу же реагирует Станислав Черчесов, проводя двойную замену

Ушли Садулаев и Мансилья
Вышли Самородов и Касинтура

22 октября, 19:42

«Рубин» выходит вперед, уступая по ходу встречи два мяча

63-я минута. ГОЛ!!!

Даку с защитником на плечах прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную.

Подставляет ногу Гандри, но мяч приходит точно к Шабанхаджаю.

Получите и распишитесь

22 октября, 19:41

«Динамо» — «Крылья Советов». 63-я минута

Нет гола!

Костанца находился ближе всех к воротам в момент передачи от Ахметова.

22 октября, 19:40

«Динамо» — «Крылья Советов». 62-я минута

Очередной ляп в исполнении Лещука увидели болельщики «Динамо» и вряд ли этому рады.

Неудачный вынос приводит ко взятию ворот.

Но нужно еще проверить на предмет офсайда

22 октября, 19:27

«Рубин» — «Ахмат». 62-я минута

Олег Иванов провел десять сезонов в Грозном и даже помнит времена, когда команда называлась «Терек».

А сейчас выходит на замену в матче против «Ахмата».

Иву захромал и закончил встречу досрочно

22 октября, 19:26

«Рубин» — «Ахмат». 61-я минута

Интересную комбинацию задумал Даку.

И исполнение получилось почти идеальным. Ходжа бьет над перекладиной после скидки от партнера

22 октября, 19:25

«Динамо» забивает второй мяч

60-я минута. ГОЛ!!!

Не помогла голкиперу «Крыльев» внушительная стенка. Ахметов даже прилег на газон, но Фомин пробил верхом. И как пробил!

Рикошетом от штанги мяч влетает в сетку ворот!

22 октября, 19:24

«Динамо» — «Крылья Советов». 59-я минута

Рассказов срезал Бабаева как косой и получил заслуженную желтую карточку.

А «Динамо» получает право на опасный штрафной

22 октября, 19:24

«Рубин» — «Ахмат». 58-я минута

Двойная замена в составе гостей

Ушли Исмаэл и Амади
Вышли Келиано и Ибишев

22 октября, 19:23

«Динамо» — «Крылья Советов». 56-я минута

Не получился штрафной удар у Гладышева.

Мяч свалился с ноги и полетел сильно выше цели.

Упущен неплохой момент

22 октября, 19:22

«Рубин» — «Ахмат». 55-я минута

Держали руками Садулаева, но слишком уж агрессивно от пытался выпросить карточку для соперника.

В итоге получил ее уже для себя

22 октября, 19:21

«Динамо» — «Крылья Советов». 53-я минута

Печенин оказался первым на подборе после неудачного выноса и без раздумий пробил по воротам.

Немного неточно

22 октября, 19:20

«Рубин» сравнивает счет

51-я минута. ГОЛ!!!

Арройо сместился в центр и собрал на себя двух защитников, после чего отдал передачу на свободного Безрукова.

Не дотягивает голкипер до билиардного удара в правый нижний угол

22 октября, 19:18

«Динамо» — «Крылья Советов». 50-я минута

Подыграл себе рукой Олейников.

Фол в атаке фиксирует арбитр

22 октября, 19:17

«Рубин» — «Ахмат». 49-я минута

Активно начинают второй тайм грозненцы.

Жемалетдинов мощным ударом всколыхнул сетку с внешней стороны.

Через минуту Садулаев опасно простреливал в штрафную. Нижегородов успевает прервать в подкате

22 октября, 19:15

«Динамо» — «Крылья Советов». 47-я минута

Гладышев пробил с левой ноги после неплохого заброса от Рубенса.

На пути мяча оказался Печенин и голкиперу вступать в игру не пришлось

22 октября, 19:13

Весьма любопытный эпизод.

20-летний Константин Лобов текущий розыгрыш Кубка начинал в составе «Зенита» и успел сыграть и против «Ахмата», и против «Рубина». И в обоих случаях праздновал победу

22 октября, 19:10

«Рубин» — «Ахмат». 46-я минута

Тройная замена в составе хозяев поля.

Ушли: Грицаенко, Кузяев и Рожков
Вышли: Безруков, Ходжа и Лобов

22 октября, 19:09

Отправляются на перерыв футболисты.

Совместными усилиями забили они четыре мяча.

Можно и отдохнуть немного

22 октября, 19:04

«Рубин» — «Ахмат». 45-я минута

Не дотянулся до мяча Рожков и от души врезял по ногам Мансилье.

Желтая карточка появляется в руках арбитра

22 октября, 19:02

«Рубин» — «Ахмат». 43-я минута

Большими силами атакуют хозяева поля, пытаясь сравнять счет еще до перерыва.

Игроки «Ахмата» уже не стесняются прибегать к тактическим фолам, чтобы хоть немного перевести дух

22 октября, 19:01

«Динамо» — «Крылья Советов». 42-я минута

Опасный прострел с левого края едва не замыкает Игнатенко.

Близки были гости к тому, чтобы сравнять счет

22 октября, 18:59

«Динамо» — «Крылья Советов». 41-я минута

Тюкавин заметил выход голкипера и попытался забросить мяч в ворота из центрального круга.

Сразу вспомнился сверхдальний выстрел другого динамовца — Рыкова.

Но взятия ворот не случилось на этот раз

22 октября, 18:56

«Рубин» сокращает отставание в счете

40-я минута. ГОЛ!!!

Шабанхаджай классно подал от углового флажка.

Мяч прилетает точно на ногу Тесленко, подключения к атаке которого никто не ожидал

22 октября, 18:50

«Динамо» — «Крылья Советов». 37-я минута

Неплохой удар с разворота получся у Бабаева.

Немного точнее — и можно было праздновать дубль.

Ульви уже забивал два мяча за матч.

В октябре прошлого года огорчил в кубковом матче... «Крылья Советов»

22 октября, 18:48

«Динамо» — «Крылья Советов». 35-я минута

Рубенс отрывает счет предупреждениям в матче

Срыв атаки не вызывал никаих сомнений

22 октября, 18:45

«Ахмат» увеличивает преимущество в счете

35-я минута. ГОЛ!!!

Не стал остававиливать игру арбитр после жесткого перехвата в исполнении Жемалетдинова.

Мансилья подхватил мяч на левом фланге и нашел передачей Мелкадзе.

Тесленко не успевает помешать удару, а голкипер немного авантюрно рванул из ворот и не сумел выручить

22 октября, 18:45

«Динамо» — «Крылья Советов». 34-я минута

Ограничился устным предупреждением арбитр, хотя подкат Чернова тянул на карточку.

После удара сзади по ногам Бабаев поднялся не сразу

22 октября, 18:44

«Рубин» — «Ахмат». 32-я минута

Совершенно незаметен сегодня на поле Даку.

Попытка взять игру на себя и обыграть двух соперников была обречена на провал

22 октября, 18:43

«Динамо» — «Крылья Советов». 30-я минута

Окишор в касание замыкал навес с фланга.

Мяч летит выше цели.

Разочарованно загудели трибуны

22 октября, 18:42

«Рубин» — «Ахмат». 28-я минута

Мансилья оказался на газоне после стыка с Грицаенко.

Арбитр показывает жестом, что нужно подниматься

22 октября, 18:40

«Динамо» — «Крылья Советов». 26-я минута

В эффектном прыжке парирует дальний удар Фомина голкипер гостей

22 октября, 18:39

«Рубин» — «Ахмат». 24-я минута

Уциев нарушает правила на чужой половине поля.

В нынешнем сезоне полузащитник пока играет только в Кубке. Но зато почти в каждом матче выходит на поле

22 октября, 18:33

Практически синхронно забивает «Динамо»

22-я минута. ГОЛ!!!

Тюкавин подставил ногу под передачу Фомина.

Рикошет получился чрезвычайно удачным для Бабаева.

Великолепный удар в касание!

22 октября, 18:29

«Ахмат» открывает счет в матче

21-я минута. ГОЛ!!!

Результативная атака гостей началась с перехвата в центре поля.

Мелкадзе протащил мяч метров двадцать и отдал передачу на Ндонга, а тот пяткой переправил снаряд на Жемалетдинова.

Точный удар в правый нижний угол не оставил шансов голкиперу

22 октября, 18:25

«Рубин» — «Ахмат». 18-я минута

Стенка принимает на себя плотный удар Мелкадзе

22 октября, 18:24

«Динамо» — «Крылья Советов». 16-я минута

Касерес снова попробовал себя в организации атаки.

После навеса в штрафную с правого фланга мяч прилетает точно в руки голкиперу

22 октября, 18:22

«Рубин» — «Ахмат». 15-я минута

Первое предупреждение в матче.

Шабанхаджай получает желтую карточку за фол против Мансильи

22 октября, 18:19

«Рубин» — «Ахмат». 13-я минута

Обменялись опасными выпадами соперники.

Исмаэл пробил в верхний угол, а Шабанхаджай в ответой атакой выцеливал нижний.

В обоих случаях немного подвела точность футболистов

22 октября, 18:16

«Динамо» — «Крылья Советов». 10-я минута

Фернандес встречает Констацу коленом в колено.

Обошлось без травмы.

Печенин со штрафного пробил сильнее, чем требовалось. Мяч летит за пределы поля

22 октября, 18:15

«Рубин» — «Ахмат». 8-я минута

Уверенно играет на выходе Нигматуллин, забирая мяч в руки после навеса от Жемалетдинова

22 октября, 18:13

«Динамо» — «Крылья Советов». 6-я минута

Довели дело до удара по воротам хозяева поля.

Вот только у Окишора этот удар откровенно не получился. Слишком слабо и точно во вратаря

22 октября, 18:12

«Рубин» — «Ахмат». 5-я минута

Рожков бил по воротам. Мяч опускается на сетку сверху

22 октября, 18:10

«Динамо» — «Крылья Советов». 4-я минута

Касерес смело пошел в дриблинг против двух соперников.

Ахметов остановил соперника жестковато, но свисток арбитра молчит

22 октября, 18:07

«Рубин» — «Ахмат». 3-я минута

Ндонг блокирует опасный удар в исполнении Шабанхаджая

22 октября, 18:06

1-я минута

Прозвучал стартовый свисток.

Начинаются два поединка заключительного тура группового этапа FONBET Кубка России.

ПОЕХАЛИ!!!

22 октября, 18:05

Символический удар в московском матче выполняет дочь Льва Яшина.

С техникой полный порядок!

22 октября, 17:59

В Казани и в Москве команды выходят из подтрибунного помещения.

Отмечу черную форму «Динамо». Цвет на сегодняшний матч выбран не случайно.

Сегодня день рождения Льва Ивановича Яшина

22 октября, 17:18

Стартовый состав «Ахмата»

Выбор Станислава Черчесова — Ульянов, Тодорович, Гандри, Ндонг, Уциев, Жемалетдинов, Амади, Исмаэл, Садулаев, Мансилья, Мелкадзе

Запасные — Магомедов, Сидоров, Богосавац, Заре, Келиано, Касинтура, Ибишев, Самородов, Эль-Махрауи, Гаибов, Гаджиев, Якуев

22 октября, 17:15

Стартовый состав «Рубина»

Выбор Рашида Рахимова — Нигматуллин, Арройо, Грицаенко, Нижегородов, Тесленко, Рожков, Иву, Йочич, Кузяев, Шабанхаджай, Даку

Запасные — Ставер, Ежов, Безруков, Кабутов, Лобов, Апшацев, Иванов, Ходжа, Чумич, Васильев, Зотов, Сиве

22 октября, 17:09

Стартовый состав «Крыльев Советов»

Выбор Магомеда Адиева — Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко

Запасные — Фролов, Песьяков, Иванисеня, Лысов, Сутормин, Савельев, Баньяц, Рахманович, Раков, Марин, Гайч

22 октября, 17:04

Стартовый состав «Динамо»

Выбор Валерия Карпина — Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Глебов, Фомин, Окишор, Бабаев, Гладышев, Тюкавин

Запасные — Расулов, Кудравец, Скопинцев, Бителло, Нгамале, Маухуб, Сергеев, Кутицкий, Осипенко, Зайдензаль, Маринкин

21 октября, 21:30

«Рубин» — «Ахмат»: история личных встреч

В первом круге казанцы уступили со счетом 0:2 — точные удары Лечи Садулаева и Георгия Мелкадзе обеспечили успех грозненской команды еще в первом тайме. Эта встреча стала первой для соперников в рамках розыгрыша Кубка. А вот в чемпионате казанцы имеют существенный перевес — 15 побед, 12 ничьих и всего 8 поражений.

21 октября, 21:25

«Рубин» — «Ахмат»: турнирное положение

За тур до конца группового этапа обе команды потеряли шансы на попадание в четвертьфинал верхней сетки плей-офф. «Рубин» с четырьмя очками занимает третье место в группе А, «Ахмат» набрал три очка и располагает на последней строчке. В очной встрече соперники будут бороться за единственную путевку в нижнюю сетку плей-офф. Для продолжения борьбы любой из команд необходимо победить в основное время или в серии послематчевых пенальти.

21 октября, 21:20

«Динамо» — «Крылья Советов»: личные встречи

Основное время матча первого круга завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти точнее оказались игроки «Крыльев Советов» — 5:4. Встреча стала 11-й в кубковой истории противостояния команд. Жребий сводил соперников в семи розыгрышах Кубка. И особенно болезненным для самарцев стал прошлый сезон. На групповом этапе «Динамо» дважды разгромило «Крылья Советов» — 5:1 в домашнем матче и 6:3 на выезде.

21 октября, 21:15

«Динамо» — «Крылья Советов»: турнирное положение

К заключительному туру соперники подошли с одинаковым количеством очков (8) и досрочно обеспечили себе выход в следующую стадию. Команда, одержавшая победу в основное время либо в серии послематчевых пенальти, займет второе место в группе B и в 1/4 финала пути верхней сетки сыграет с «Зенитом». Проигравшая команда завершит групповой этап на третьем месте и будет пытаться пробиться в Суперфинал через нижнюю сетку.

21 октября, 21:10

Где смотреть трансляцию матчей «Динамо» — «Крылья» и «Рубин» — «Ахмат»

Прямая трансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов» пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ». Встречу «Рубин» — «Ахмат» в прямом эфире покажет платный тематический телеканал «Матч! Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию обеих игр.

21 октября, 21:05

Дата, место и время начала матчей «Динамо» — «Крылья» и «Рубин» — «Ахмат»

Игры состоятся в среду, 22 октября, и начнутся в 18.00 по московскому времени. Встреча «Динамо» и «Крыльев Советов» пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Рубин» примет «Ахмат» в Казани на «Ак Барс Арене».

21 октября, 21:00

Всем привет!

В среду, 22 октября, пройдут матчи заключительного тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России: московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», «Рубин» примет «Ахмат». «СЭ» будет подробно следить за этими играми. Присоединяйтесь!

