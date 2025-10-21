Live
22 октября, 20:10
«Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Рубин» по пенальти победил «Ахмат». Онлайн-трансляция матчей Кубка
Игры Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в матчах 6-го тура пути РПЛ.
Казанский «Рубин» одерживает труднейшую победу и продолжает борьбу за Кубок России.
Для «Ахмата» турнир закончен
«Рубин» — «Ахмат» — 4:3
Нет гола!
Нигматуллин уверенно берет удар Жемалетдинова с точки!
«Рубин» — «Ахмат» — 4:3
ГОЛ!!!
Ходжа пробил по центру, а Ульянов прыгнул в правый от себя угол
«Рубин» — «Ахмат» — 3:3
ГОЛ!!!
Келиано исполнил красиво. 3:3 по итогам основного времени, и 3:3 в серии пенальти
«Рубин» — «Ахмат» — 2:2
ГОЛ!!!
Долго подходил к мячу Ндонг после чего пробил в левый угол.
Голкипер угадал направление, но не дотянулся
«Рубин» — «Ахмат» — 2:1
ГОЛ!!!
Даку кладет мяч в правый верхний угол.
Такие не берутся!
«Рубин» — «Ахмат» — 1:1
Нет гола!
Нигматуллин разгадал замысел Гандри и отбил мяч.
И снова второй мяч на поле. Черчесов негодует на бровке
«Рубин» — «Ахмат» — 0:1
ГОЛ!!! Мелкадзе бьет в угол без шансов для вратаря.
Форварда не смутил даже второй мяч, оказавшийся на поле непосредственно перед ударом
«Рубин» — «Ахмат». Основное время завершено
По реглменту для определения поедителя назначается серия пенальти
«Рубин» — «Ахмат». 90+4-я минута
Огрызнулись гости в концовке и заставили понервничать трибуны.
Если бы Касинтура сумел пробить по воротам — не факт, что голкипер сумел бы выручить
«Динамо» — «Крылья Советов». Матч окончен
Подопечные Валерия Карпина не оставили шансов сопернику и заканчивают групповой этап на втором месте.
Самарцы отправляются в нижнюю сетку плей-офф
«Рубин» — «Ахмат». 90+1-я минута
Поторопился Сиве и отправил мяч в небеса.
А как не торопиться? Компенсированное время уже идет.
Целых семь минут добавил арбитр
«Динамо» — «Крылья Советов». 90-я минута
Под занавес основного времени матча по-настоящему блестнул мастерством Фролов.
Великолепный сейв после удара Бабаева
«Рубин» — «Ахмат». 89-я минута
Четко играет на выходе Ульянов, опережая рвущегося к мячу Даку.
Могли сейчас подопечные Рашида Рахимова вырвать столь желанную победу
«Динамо» — «Крылья Советов». 87-я минута
Желтую карточку видит перед собой Бабаев.
Как будто трех забитых мячей ему мало
«Рубин» — «Ахмат». 86-я минута
Небольшая пауза в нашем матче.
Жесткий стык между Тесленко и Самородовым и обоим футболистам нужно прийти в себя.
Хорошо еще, что без повреждений обошлось
«Динамо» — «Крылья Советов». 84-я минута
Продолжают атаковать хозяева поля.
Чернов не глядя выносит мяч подальше после заброса от Бителло
«Рубин» — «Ахмат». 83-я минута
Первым делом Сиве забрался в положение «вне игры».
Вряд ли именно для этого его выпускал на поле тренер
«Динамо» — «Крылья Советов». 82-я минута
Фомин нарушает правила на чужой половине поля.
Обошлось без предупреждения
«Рубин» — «Ахмат». 80-я минута
Уходит с поля Ризван Уциев.
Его меняет Мирослав Богосавац.
Сербский защитник известен тем, что провел уже более сотни матчей за «Ахмат», но до сих пор не отметился забитым мячом
«Динамо» — «Крылья Советов». 80-я минута
Похоже какие-то проблемы у голкипера «Крыльев».
Еще после третьего гола он держался за ногу, а сейчас не может продолжить встречу.
Евгений Фролов занимет место на последнем рубеже обороны
«Динамо» снимает все вопросы относительно победителя матча
78-я минута. ГОЛ!!!
Хет-трик оформляет Бабаев.
Голкиперу остается лишь без сил повалиться на газон.
Справиться с таким ударом шансов у него не было
«Рубин» — «Ахмат». 78-я минута
Уходит с поля Шабанхаджай.
Сиве будет доигрывать встречу. Минут пятнадцать во втором тайме, а может еще и в серии пенальти примет участие
«Рубин» — «Ахмат». 76-я минута
Касинтура загубил вернейший момент.
После скидки Мелкадзе и удара с убойной дистанции, казалось, что мячу некуда деваться.
А вот гляди ж ты! Оказывается можно и промахнуться...
«Динамо» — «Крылья Советов». 76-я минута
Сутормин получает желтую карточку за фол против Баваева.
Остался незамеченным его выход на замену и вот через четверть часа игрок напомнил о себе
«Динамо» — «Крылья Советов». 72-я минута
Бителло выходит на поле вместо Окишора.
Решил не беречь своих лидеров Валерий Карпин даже несмотря на комфортное преимущество
«Рубин» — «Ахмат». 73-я минута
Келиано взял игру на себя и вполне мог стать героем.
Совсем немного не хватило точности могучему удару
«Динамо» доводит счет до крупного
71-я минута. ГОЛ!!!
Лепский не сумел сдержать Маухуба и позволил тому выполнить разрезающую передачу на Бабаева.
Выход один на один, удар в пустой угол и второй дубль в ворота «Крыльев» все-таки состоялся
«Рубин» — «Ахмат». 70-я минута
Шабанхаджай не сумел реализовать выход один на один с голкипером.
Вовремя выходит из ворот Ульянов и спас свою команду
«Динамо» — «Крылья Советов». 69-я минута
Тройная замена в составе гостей
Ушли: Ахметов, Олейников и Игнатенко
Вышли: Баньяц, Марин и Гайч
«Динамо» — «Крылья Советов». 67-я минута
Окишор в очередной раз решил проверить реакцию голкипера.
Но снова пробил не сильно
Снова равный счет в Казани
67-я минута. ГОЛ!!!
Защитник Ндонг оформляет «гол+пас».
Прямо перед собой отбил мяч голкипер после штрафного в исполнении Жемалетдинова, а партнеры не подстраховали
«Рубин» — «Ахмат». 66-я минута
Олег Иванов получает желтую карточку за фол против Мелкадзе.
Пока только так получилось отметится в протоколе
«Динамо» — «Крылья Советов». 65-я минута
Тройная замена в составе «Динамо»
Ушли: Фернандес, Гладышев и Тюкавин
Вышли: Осипенко, Маухуб и Сергеев
«Рубин» — «Ахмат». 64-я минута
Сразу же реагирует Станислав Черчесов, проводя двойную замену
Ушли Садулаев и Мансилья
Вышли Самородов и Касинтура
«Рубин» выходит вперед, уступая по ходу встречи два мяча
63-я минута. ГОЛ!!!
Даку с защитником на плечах прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную.
Подставляет ногу Гандри, но мяч приходит точно к Шабанхаджаю.
Получите и распишитесь
«Динамо» — «Крылья Советов». 63-я минута
Нет гола!
Костанца находился ближе всех к воротам в момент передачи от Ахметова.
«Динамо» — «Крылья Советов». 62-я минута
Очередной ляп в исполнении Лещука увидели болельщики «Динамо» и вряд ли этому рады.
Неудачный вынос приводит ко взятию ворот.
Но нужно еще проверить на предмет офсайда
«Рубин» — «Ахмат». 62-я минута
Олег Иванов провел десять сезонов в Грозном и даже помнит времена, когда команда называлась «Терек».
А сейчас выходит на замену в матче против «Ахмата».
Иву захромал и закончил встречу досрочно
«Рубин» — «Ахмат». 61-я минута
Интересную комбинацию задумал Даку.
И исполнение получилось почти идеальным. Ходжа бьет над перекладиной после скидки от партнера
«Динамо» забивает второй мяч
60-я минута. ГОЛ!!!
Не помогла голкиперу «Крыльев» внушительная стенка. Ахметов даже прилег на газон, но Фомин пробил верхом. И как пробил!
Рикошетом от штанги мяч влетает в сетку ворот!
«Динамо» — «Крылья Советов». 59-я минута
Рассказов срезал Бабаева как косой и получил заслуженную желтую карточку.
А «Динамо» получает право на опасный штрафной
«Рубин» — «Ахмат». 58-я минута
Двойная замена в составе гостей
Ушли Исмаэл и Амади
Вышли Келиано и Ибишев
«Динамо» — «Крылья Советов». 56-я минута
Не получился штрафной удар у Гладышева.
Мяч свалился с ноги и полетел сильно выше цели.
Упущен неплохой момент
«Рубин» — «Ахмат». 55-я минута
Держали руками Садулаева, но слишком уж агрессивно от пытался выпросить карточку для соперника.
В итоге получил ее уже для себя
«Динамо» — «Крылья Советов». 53-я минута
Печенин оказался первым на подборе после неудачного выноса и без раздумий пробил по воротам.
Немного неточно
«Рубин» сравнивает счет
51-я минута. ГОЛ!!!
Арройо сместился в центр и собрал на себя двух защитников, после чего отдал передачу на свободного Безрукова.
Не дотягивает голкипер до билиардного удара в правый нижний угол
«Динамо» — «Крылья Советов». 50-я минута
Подыграл себе рукой Олейников.
Фол в атаке фиксирует арбитр
«Рубин» — «Ахмат». 49-я минута
Активно начинают второй тайм грозненцы.
Жемалетдинов мощным ударом всколыхнул сетку с внешней стороны.
Через минуту Садулаев опасно простреливал в штрафную. Нижегородов успевает прервать в подкате
«Динамо» — «Крылья Советов». 47-я минута
Гладышев пробил с левой ноги после неплохого заброса от Рубенса.
На пути мяча оказался Печенин и голкиперу вступать в игру не пришлось
Весьма любопытный эпизод.
20-летний Константин Лобов текущий розыгрыш Кубка начинал в составе «Зенита» и успел сыграть и против «Ахмата», и против «Рубина». И в обоих случаях праздновал победу
«Рубин» — «Ахмат». 46-я минута
Тройная замена в составе хозяев поля.
Ушли: Грицаенко, Кузяев и Рожков
Вышли: Безруков, Ходжа и Лобов
Отправляются на перерыв футболисты.
Совместными усилиями забили они четыре мяча.
Можно и отдохнуть немного
«Рубин» — «Ахмат». 45-я минута
Не дотянулся до мяча Рожков и от души врезял по ногам Мансилье.
Желтая карточка появляется в руках арбитра
«Рубин» — «Ахмат». 43-я минута
Большими силами атакуют хозяева поля, пытаясь сравнять счет еще до перерыва.
Игроки «Ахмата» уже не стесняются прибегать к тактическим фолам, чтобы хоть немного перевести дух
«Динамо» — «Крылья Советов». 42-я минута
Опасный прострел с левого края едва не замыкает Игнатенко.
Близки были гости к тому, чтобы сравнять счет
«Динамо» — «Крылья Советов». 41-я минута
Тюкавин заметил выход голкипера и попытался забросить мяч в ворота из центрального круга.
Сразу вспомнился сверхдальний выстрел другого динамовца — Рыкова.
Но взятия ворот не случилось на этот раз
«Рубин» сокращает отставание в счете
40-я минута. ГОЛ!!!
Шабанхаджай классно подал от углового флажка.
Мяч прилетает точно на ногу Тесленко, подключения к атаке которого никто не ожидал
«Динамо» — «Крылья Советов». 37-я минута
Неплохой удар с разворота получся у Бабаева.
Немного точнее — и можно было праздновать дубль.
Ульви уже забивал два мяча за матч.
В октябре прошлого года огорчил в кубковом матче... «Крылья Советов»
«Динамо» — «Крылья Советов». 35-я минута
Рубенс отрывает счет предупреждениям в матче
Срыв атаки не вызывал никаих сомнений
«Ахмат» увеличивает преимущество в счете
35-я минута. ГОЛ!!!
Не стал остававиливать игру арбитр после жесткого перехвата в исполнении Жемалетдинова.
Мансилья подхватил мяч на левом фланге и нашел передачей Мелкадзе.
Тесленко не успевает помешать удару, а голкипер немного авантюрно рванул из ворот и не сумел выручить
«Динамо» — «Крылья Советов». 34-я минута
Ограничился устным предупреждением арбитр, хотя подкат Чернова тянул на карточку.
После удара сзади по ногам Бабаев поднялся не сразу
«Рубин» — «Ахмат». 32-я минута
Совершенно незаметен сегодня на поле Даку.
Попытка взять игру на себя и обыграть двух соперников была обречена на провал
«Динамо» — «Крылья Советов». 30-я минута
Окишор в касание замыкал навес с фланга.
Мяч летит выше цели.
Разочарованно загудели трибуны
«Рубин» — «Ахмат». 28-я минута
Мансилья оказался на газоне после стыка с Грицаенко.
Арбитр показывает жестом, что нужно подниматься
«Динамо» — «Крылья Советов». 26-я минута
В эффектном прыжке парирует дальний удар Фомина голкипер гостей
«Рубин» — «Ахмат». 24-я минута
Уциев нарушает правила на чужой половине поля.
В нынешнем сезоне полузащитник пока играет только в Кубке. Но зато почти в каждом матче выходит на поле
Практически синхронно забивает «Динамо»
22-я минута. ГОЛ!!!
Тюкавин подставил ногу под передачу Фомина.
Рикошет получился чрезвычайно удачным для Бабаева.
Великолепный удар в касание!
«Ахмат» открывает счет в матче
21-я минута. ГОЛ!!!
Результативная атака гостей началась с перехвата в центре поля.
Мелкадзе протащил мяч метров двадцать и отдал передачу на Ндонга, а тот пяткой переправил снаряд на Жемалетдинова.
Точный удар в правый нижний угол не оставил шансов голкиперу
«Динамо» — «Крылья Советов». 16-я минута
Касерес снова попробовал себя в организации атаки.
После навеса в штрафную с правого фланга мяч прилетает точно в руки голкиперу
«Рубин» — «Ахмат». 15-я минута
Первое предупреждение в матче.
Шабанхаджай получает желтую карточку за фол против Мансильи
«Рубин» — «Ахмат». 13-я минута
Обменялись опасными выпадами соперники.
Исмаэл пробил в верхний угол, а Шабанхаджай в ответой атакой выцеливал нижний.
В обоих случаях немного подвела точность футболистов
«Динамо» — «Крылья Советов». 10-я минута
Фернандес встречает Констацу коленом в колено.
Обошлось без травмы.
Печенин со штрафного пробил сильнее, чем требовалось. Мяч летит за пределы поля
«Рубин» — «Ахмат». 8-я минута
Уверенно играет на выходе Нигматуллин, забирая мяч в руки после навеса от Жемалетдинова
«Динамо» — «Крылья Советов». 6-я минута
Довели дело до удара по воротам хозяева поля.
Вот только у Окишора этот удар откровенно не получился. Слишком слабо и точно во вратаря
«Рубин» — «Ахмат». 5-я минута
Рожков бил по воротам. Мяч опускается на сетку сверху
«Динамо» — «Крылья Советов». 4-я минута
Касерес смело пошел в дриблинг против двух соперников.
Ахметов остановил соперника жестковато, но свисток арбитра молчит
«Рубин» — «Ахмат». 3-я минута
Ндонг блокирует опасный удар в исполнении Шабанхаджая
1-я минута
Прозвучал стартовый свисток.
Начинаются два поединка заключительного тура группового этапа FONBET Кубка России.
ПОЕХАЛИ!!!
Символический удар в московском матче выполняет дочь Льва Яшина.
С техникой полный порядок!
В Казани и в Москве команды выходят из подтрибунного помещения.
Отмечу черную форму «Динамо». Цвет на сегодняшний матч выбран не случайно.
Сегодня день рождения Льва Ивановича Яшина
Стартовый состав «Ахмата»
Выбор Станислава Черчесова — Ульянов, Тодорович, Гандри, Ндонг, Уциев, Жемалетдинов, Амади, Исмаэл, Садулаев, Мансилья, Мелкадзе
Запасные — Магомедов, Сидоров, Богосавац, Заре, Келиано, Касинтура, Ибишев, Самородов, Эль-Махрауи, Гаибов, Гаджиев, Якуев
Стартовый состав «Рубина»
Выбор Рашида Рахимова — Нигматуллин, Арройо, Грицаенко, Нижегородов, Тесленко, Рожков, Иву, Йочич, Кузяев, Шабанхаджай, Даку
Запасные — Ставер, Ежов, Безруков, Кабутов, Лобов, Апшацев, Иванов, Ходжа, Чумич, Васильев, Зотов, Сиве
Стартовый состав «Крыльев Советов»
Выбор Магомеда Адиева — Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко
Запасные — Фролов, Песьяков, Иванисеня, Лысов, Сутормин, Савельев, Баньяц, Рахманович, Раков, Марин, Гайч
Стартовый состав «Динамо»
Выбор Валерия Карпина — Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Глебов, Фомин, Окишор, Бабаев, Гладышев, Тюкавин
Запасные — Расулов, Кудравец, Скопинцев, Бителло, Нгамале, Маухуб, Сергеев, Кутицкий, Осипенко, Зайдензаль, Маринкин
«Рубин» — «Ахмат»: история личных встреч
В первом круге казанцы уступили со счетом 0:2 — точные удары Лечи Садулаева и Георгия Мелкадзе обеспечили успех грозненской команды еще в первом тайме. Эта встреча стала первой для соперников в рамках розыгрыша Кубка. А вот в чемпионате казанцы имеют существенный перевес — 15 побед, 12 ничьих и всего 8 поражений.
«Рубин» — «Ахмат»: турнирное положение
За тур до конца группового этапа обе команды потеряли шансы на попадание в четвертьфинал верхней сетки плей-офф. «Рубин» с четырьмя очками занимает третье место в группе А, «Ахмат» набрал три очка и располагает на последней строчке. В очной встрече соперники будут бороться за единственную путевку в нижнюю сетку плей-офф. Для продолжения борьбы любой из команд необходимо победить в основное время или в серии послематчевых пенальти.
«Динамо» — «Крылья Советов»: личные встречи
Основное время матча первого круга завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти точнее оказались игроки «Крыльев Советов» — 5:4. Встреча стала 11-й в кубковой истории противостояния команд. Жребий сводил соперников в семи розыгрышах Кубка. И особенно болезненным для самарцев стал прошлый сезон. На групповом этапе «Динамо» дважды разгромило «Крылья Советов» — 5:1 в домашнем матче и 6:3 на выезде.
«Динамо» — «Крылья Советов»: турнирное положение
К заключительному туру соперники подошли с одинаковым количеством очков (8) и досрочно обеспечили себе выход в следующую стадию. Команда, одержавшая победу в основное время либо в серии послематчевых пенальти, займет второе место в группе B и в 1/4 финала пути верхней сетки сыграет с «Зенитом». Проигравшая команда завершит групповой этап на третьем месте и будет пытаться пробиться в Суперфинал через нижнюю сетку.
Где смотреть трансляцию матчей «Динамо» — «Крылья» и «Рубин» — «Ахмат»
Прямая трансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов» пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ». Встречу «Рубин» — «Ахмат» в прямом эфире покажет платный тематический телеканал «Матч! Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию обеих игр.
Дата, место и время начала матчей «Динамо» — «Крылья» и «Рубин» — «Ахмат»
Игры состоятся в среду, 22 октября, и начнутся в 18.00 по московскому времени. Встреча «Динамо» и «Крыльев Советов» пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Рубин» примет «Ахмат» в Казани на «Ак Барс Арене».
