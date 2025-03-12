Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Ростовом» в Кубке России

«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена».

Единственный гол забил нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра на 79-й минуте матча.

Ответная игра между командами пройдет 15 апреля в Санкт-Петербурге.

«Зенит» следующий матч проведет 16 марта в Москве против «Спартака» в 21-м туре РПЛ. «Ростов» в этот же день примет «Краснодар».