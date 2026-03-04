«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья Москалев удалил Ланговича после подсказки ВАР

Защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России.

22-летний защитник совершил грубый подкат, попав шипами в ногу игроку «Динамо» Темирлану Сундукову.

Главный судья Владимир Москалев сначала показал Ланговичу желтую карточку, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил предупреждение и показал защитнику «Ростова» красную карточку.

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04 марта, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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