«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья Москалев удалил Ланговича после подсказки ВАР
Защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России.
22-летний защитник совершил грубый подкат, попав шипами в ногу игроку «Динамо» Темирлану Сундукову.
Главный судья Владимир Москалев сначала показал Ланговичу желтую карточку, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил предупреждение и показал защитнику «Ростова» красную карточку.
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