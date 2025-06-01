Калачев и Жирков вынесли Кубок России перед суперфиналом «Ростов» — ЦСКА

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев и экс-футболист ЦСКА Юрий Жирков вынесли на поле трофей перед суперфиналом FONBET Кубка России между ростовской и московской командами.

Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что кубок был поврежден на заводе за несколько дней до передачи в РФС. 27 мая РФС получил новый трофей, который будет вручен победителю турнира.