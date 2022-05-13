Романцев: «Европа откроется, а мы должны быть готовы»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что красно-белые давно не побеждали в Кубке России. Кроме того, он высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

— «Спартак» много лет не побеждал в Кубке. Не слишком ли большой срок?

— Конечно, большой. Команда с такими именем должна хотя бы раз в пять лет брать чемпионство и Кубок. Надеюсь, что с этим Кубком будут связаны приятные воспоминания. Конечно, долго не выигрывали. Болельщики соскучились по победам.

— Как вы смотрите на существующую футбольную реальность, где Россию отстранили от европейского футбола?

— Это только началось. Мы не можем предполагать, как будет дальше. Год без еврокубков не так много. Все-таки, нет худа без добра. Может, обратим внимание на наш футбол. По моему мнению, в последнее время у нас появилось засилие иностранцев. Как только нас отрезали — надо обратить внимание на наших футболистов. Мы хорошо выигрываем игроков до юношеского возраста. Национальная сборная юношеская, клубы. А после они пропадают. Мы смотрим — одна звезда, вторая. А где они? Куда они пропадают? Доходят до определённого уровня и пропадают. Надо их мотивировать не деньгами, а Кубками. Показывать фильмы про Стрельцова, Яшина. Люди играли не за деньги. Нужно почаще им смотреть эти фильмы про наших футболистов великих. Мои учителя — Бесков и Старостин тоже играли не за деньги, а за страну. За своих товарищей. Можно ли сейчас сделать это? Не знаю. Европа откроется, а мы должны быть готовы. В конце концов люди придут в себя.

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва, Россия).