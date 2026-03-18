Гусев — о поражении от «Спартака» в Кубке: «Кто ждал чуда — его не произошло»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос после ответного матча со «Спартаком» (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. Команда Ролана Гусева вышла в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

— Сложно ли было психологически подготовить команду после 5:2?

— Мы проговаривали постоянно, что еще ничего не решено. Был определенный план на игру. Главное сейчас — что мы идем дальше. Кто ждал чуда, его сегодня не произошло. Это самое главное.

— Было ощущение, что сегодня «Динамо» не особо хотело, а «Спартак» не особо мог. Была ли установка сыграть с минимумом энергозатрат, учитывая 5:2 в первой встрече и матч с «Зенитом» в выходные?

— Я проходил такое, будучи футболистом. Знаю, что бывают такие гандикапы в три-четыре гола. И вроде бы ты все понимаешь, что надо играть и доводить дело до победы. Но, конечно, в подсознании это сидело... Сам себя вспоминал, обсуждали это с Сергеичем (Шароновым) и Валентинычем (Жирковым). Будь в первом матче ничья, уверен, сегодня была бы совсем другая игра.

— Какая сегодня атмосфера в «Динамо»? Кажется, все очень спокойны и расслаблены.

— Атмосфера хорошая. Они хорошо работают, потрудились на предсезонке и сейчас продолжают работать. Атмосфера зависит от результата. Когда есть победы, настроение хорошее.

— Перед ответными полуфиналами Пути РПЛ прикидывали, с кем сыграете в финале? Кого хотелось бы в соперники?

— В финале не приходится выбирать. И ЦСКА, и «Краснодар» — очень хорошие и сильные команды. Даже не задумывался, кто нам попадется. Думали больше о нашей игре.

— Как вам сегодняшняя атмосфера на стадионе? Соответствовала ли она статусу матча?

— Это самое старое дерби. Историческое. Эти матчи на обоих стадионах всегда проходят в потрясающей атмосфере. Спасибо нашим болельщикам. Удивился, когда увидел, сколько было наших. Низкий им поклон.