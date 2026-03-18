Гусев — о заменах перед голом «Спартака»: «Держал в голове игру с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос после ответного матча со «Спартаком» (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. Команда Ролана Гусева вышла в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

— Вы убрали с поля двух ключевых игроков, после чего сразу случился гол. Думали уже об игре с «Зенитом» в РПЛ?

— Конечно, держали в голове игру с «Зенитом». И видели, что сегодня не хватало свежести в центральной зоне. Бителло почти все матчи играет по 90 минут. Ему нужен был отдых.

— Сергеев сейчас игрок замены? Он с этим смирился?

— Кто будет играть, буду решать по факту. Ни один игрок не может смириться с ролью резервиста. Ваня в том числе. У нас 16-18 равноценных футболистов. Все претендуют на место в основе. Играет Тюкавин, Ваня с пониманием относится и работает на благо команды. Как и остальные. Понимаю, что в душе у каждого, кто не выходит в основе. Никакие слова и поддержка не помогают. Просто надо донести каждому, что будут минуты и матчи, всем хватит. И надо выкладываться по максимуму.

— Что с Осипенко? Насколько серьезное у него повреждение?

— Будем делать МРТ. Потом посмотрим, что и как. Пока точного диагноза нет.

— Каково состояние Расулова? Не получил ли он повреждений? И что с Лещуком?

— Курбан хорошо провел матч. Чувствует себя нормально. Лещ уже приступил к тренировкам. Думаю, после паузы на сборные начнет полноценно работать в общей группе.

Матч «Динамо» — «Зенит» в 22-м туре РПЛ состоится 22 марта.