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Сегодня, 16:30

Родригао: «Не горжусь тем, что произошло в матче со «Спартаком». Меня это не красит»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Родригао.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» поделился мнением о потасовке, произошедшей в конце матча 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

— Какое у тебя отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча? Стало ли оно хуже или не изменилось? — вопрос Родригао.

— А почему оно должно меняться? Независимо от того, что произошло, «Спартак» остается сильным соперником, ближайшим к нам в турнирной таблице. Это один из клубов, с которым мы будем бороться за чемпионство, один из наших главных конкурентов. Будем стараться набирать все возможные очки, в том числе в матчах со «Спартаком».

— Как изменился твой взгляд на потасовку?

— Я совсем не горжусь тем, что произошло в конце встречи. Меня это не красит, и вообще для меня несвойственно такое проявление эмоций.

Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

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1.86

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16%

1.56
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Манчестер Сити 1
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29%

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Х2

25%

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23%

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Матч завершен

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2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

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3
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