Родригао: «Не горжусь тем, что произошло в матче со «Спартаком». Меня это не красит»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» поделился мнением о потасовке, произошедшей в конце матча 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

— Какое у тебя отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча? Стало ли оно хуже или не изменилось? — вопрос Родригао.

— А почему оно должно меняться? Независимо от того, что произошло, «Спартак» остается сильным соперником, ближайшим к нам в турнирной таблице. Это один из клубов, с которым мы будем бороться за чемпионство, один из наших главных конкурентов. Будем стараться набирать все возможные очки, в том числе в матчах со «Спартаком».

— Как изменился твой взгляд на потасовку?

— Я совсем не горжусь тем, что произошло в конце встречи. Меня это не красит, и вообще для меня несвойственно такое проявление эмоций.