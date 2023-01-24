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Сегодня, 13:50

Николсон — о драке с «Зенитом» в Кубке России: «Забыл об этом в тот же день. Это не красит ни команды, ни меня»

Николсон прокомментировал драку между футболистами «Спартака» и «Зенита» в Кубке России
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал кубковый матч против «Зенита» и драку, которая произошла после завершения основного времени (0:0, 4:2 пен).

Массовая драка в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Появилось видео массовой драки игроков «Зенита» и «Спартака»

«Это не очень хорошая ситуация для обеих команд. Я забыл об этом в тот же день, потому что это не красит ни команды, ни меня лично. Грущу ли, что пропущу из-за дисквалификации кубковый матч с «Локомотивом»? Это очень важная игра. Конечно, я грущу из-за этого. Все хотят играть, никто не хочет пропускать игру. Одно дело пропускать матч из-за решения тренера, другое — из-за дисквалификации. Но это решение федерации, с которым я ничего не могу поделать», — сказал Николсон «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
19
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