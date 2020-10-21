Защитник «Урала» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» прокомментировал волевую победу над «Велесом» (3:1) на групповом этапе Кубка России. Матч проходил без зрителей, но фанаты «Урала» заказали подъемный кран и поддерживали команду за пределами стадиона.

— Проявили бойцовский характер, отыгрались — нормальный кубковый матч, — заявил «СЭ» Рыков. — «Велес» — хорошая команда, которая неплохо выглядит в ФНЛ. Только положительно могу о них отозваться.

Болельщиков, конечно, видели и слышали. Они большие молодцы. Хочется поблагодарить их за поддержку. В том, что мы проявили характер и выиграли игру, есть их заслуга. Мы бились за них, за команду, за сам Кубок. Для нас это важный турнир, в котором нужно проходить как можно дальше. (Севастиан Терлецкий)