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«Проявили бойцовский характер». Защитник «Урала» Рыков — о волевой победе в Кубке над «Велесом»

17:25
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Защитник «Урала» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» прокомментировал волевую победу над «Велесом» (3:1) на групповом этапе Кубка России. Матч проходил без зрителей, но фанаты «Урала» заказали подъемный кран и поддерживали команду за пределами стадиона.

— Проявили бойцовский характер, отыгрались — нормальный кубковый матч, — заявил «СЭ» Рыков. — «Велес» — хорошая команда, которая неплохо выглядит в ФНЛ. Только положительно могу о них отозваться.

Болельщиков, конечно, видели и слышали. Они большие молодцы. Хочется поблагодарить их за поддержку. В том, что мы проявили характер и выиграли игру, есть их заслуга. Мы бились за них, за команду, за сам Кубок. Для нас это важный турнир, в котором нужно проходить как можно дальше. (Севастиан Терлецкий)

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