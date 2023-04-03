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Сегодня, 16:52

Президент «Урала»: «Продали 22 тысячи билетов, ожидаем 25 тысяч болельщиков на матче»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о возможной посещаемости на матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ против «Спартака».

«Пока у нас продано 22 тысячи билетов, но ожидаем больше. Может, 25 тысяч болельщиков посетят матч», — сказал Иванов «СЭ».

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» пройдет во вторник, 4 апреля, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Первая игра команд в полуфинале FONBET Кубка России завершилась вничью (1:1).

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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