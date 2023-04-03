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Сегодня, 14:39

Тихонов, Филимонов и Билялетдинов презентовали Кубок России на 188-метровом небоскребе в Екатеринбурге

Алина Савинова
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Бывший игроки сборной России Андрей Тихонов, Александр Филимонов и Динияр Билялетдинов подняли FONBET Кубок России на одну из самых высоких точек Екатеринбурга, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, эк-футболисты национальной команды во время тура FONBET Кубка России провели фотосессию с трофеем на смотровой площадке 188-метрового небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге, где 4 апреля пройдет матч «Урал» — «Спартак».

Сегодня, 3 апреля, также состоится автограф-сессия и мастер-класс Тихонова, Филимонова и Билялетдинова в манеже «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tihonov-filimonov-i-bilyaletdinov-prezentovali-kubok-rossii-na-neboskreb-vy-sotskij-v-ekaterinburge/
Александр Филимонов
Андрей Тихонов
Динияр Билялетдинов
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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