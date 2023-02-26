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Сегодня, 19:20

Пресняков-старший о кубковом матче «Спартака»: «Галактионов сделает выводы. «Локомотив» будет играть лучше»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился с «СЭ» ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом».

Первый матч закончился победой «Спартака» со счетом 1:0.

«Опять я в тревоге перед игрой. «Локомотив» будет играть более серьезно, чем в предыдущем матче. У железнодорожников довольно дерзкий тренер, амбициозный и талантливый. Галактионов сделает выводы. «Локомотив» будет играть лучше. А есть ли усиление у «Спартака»? Промес пока не в лучшей форме. Сказывается, что пропустил сборы с командой», — сказал Пресняков «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится в понедельник, 27 февраля и начнется в 20.00 (мск).

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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