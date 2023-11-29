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Сегодня, 18:43

Медиаменеджер матча «Оренбург» — «Спартак» объяснил, почему приз лучшего игрока встречи не вручили Соболеву

Ана Горшкова
Корреспондент
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Медиаменеджер матча «Оренбург» — «Спартак» обратился к футболистом оренбуржцев после того, как в голосовании за звание лучшего игрока встречи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с красно-белыми (1:0) победил форвард москвичей Александр Соболев.

В Telegram-канале Кубка России был опубликован пост с голосованием за лучшего игрока встречи. Большинство подписчиков выбрали Соболева.

После игры медиаменеджер зашел в раздевалку «Оренбурга» и сказал: «Признаем свою неправильность и вручаем этот приз объективно лучшему игроку матча Николаю Титкову».

Во время его выступления кто-то выкрикнул: «Безобразие».

В соцсети Кубка России после матча опубликовали пост о лучшем игроке встречи с подписью: «Болельщики выбрали Александра Соболева лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак», но Саша передал награду автору победного гола в составе хозяев — Николаю Титкову».

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. По снегу «Спартак» играл лучше. Красно-белые уступили «Оренбургу» в Кубке

Александр Соболев
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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11
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