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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Предматчевый ритуал Талалева: тренер «Ахмата» и трава стадиона «Ростова»

15:36
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ростова» исполнил своеобразный ритуал.

Встреча прошла 21 февраля на «Ростов Арене». Талалаев перед игрой вышел на газон, оторвал траву и поднес ее к носу. Понюхав и потерев ее пальцами, он бросил ее.

Встреча завершилась победой Ахмата со счетом 1:0. Гол забил Бернард Бериша с пенальти на 19-й минуте матча.

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