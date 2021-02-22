Предматчевый ритуал Талалева: тренер «Ахмата» и трава стадиона «Ростова»
15:36
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ростова» исполнил своеобразный ритуал.
Встреча прошла 21 февраля на «Ростов Арене». Талалаев перед игрой вышел на газон, оторвал траву и поднес ее к носу. Понюхав и потерев ее пальцами, он бросил ее.
Встреча завершилась победой Ахмата со счетом 1:0. Гол забил Бернард Бериша с пенальти на 19-й минуте матча.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю