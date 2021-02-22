«Крылья Советов» после первого тайма матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Химок» ведут со счетом 1:0. Гол на 8-й минуте с пенальти забил Иван Сергеев.

На 19-й минуте красную карточку получил полузащитник «Химок» Михаил Тихонов. Кроме того, три игрока команды (Дмитрий Тихий, Брайан Идову и Кирил Боженов) получили по желтой карточки.

В составе Крыльев предупреждение у Сергея Божина.

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