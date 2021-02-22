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«Химки» — «Крылья Советов»: удаление, четыре желтые карточки и гол после первого тайма

15:20
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«Крылья Советов» после первого тайма матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Химок» ведут со счетом 1:0. Гол на 8-й минуте с пенальти забил Иван Сергеев.

На 19-й минуте красную карточку получил полузащитник «Химок» Михаил Тихонов. Кроме того, три игрока команды (Дмитрий Тихий, Брайан Идову и Кирил Боженов) получили по желтой карточки.

В составе Крыльев предупреждение у Сергея Божина.

Следить за матчем «Химки» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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