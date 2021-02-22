На 5-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» ошибся второй ассистент Дмитрий Чельцов, зафиксировавший положение «вне игры» у нападающего самарцев Дмитрия Цыпченко. Видеоассистенты Сергей Лапочкин и Алексей Стипиди провели проверку и вмешались в действия бригады арбитров, работающей в Химках, предложив судье Михаилу Вилкову посмотреть видеоповторы.

В итоге нижегородец вместо свободного удара в пользу «Химок» назначил 11-метровый удар в их ворота, определив, что Дмитрий Тихий нарушил правила в борьбе с Цыпченко и сбил его. При этом Вилков вынес Тихому предупреждение.

По всей видимости, арбитр решил, что защитник пытался сыграть в мяч. Хотя видеозапись в этом не убеждает: Тихий совершил фол по неосторожности, ударив соперника по ноге. В таком случае его следовало удалить с поля за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

(Александр Бобров)