Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1) признал, что для команды сезон-2021/22 Тинькофф РПЛ получился неудачным.

«Спасли сезон? Есть факт того, что мы заняли 10-е место. Это никуда не годится. Не стал бы сравнивать. Подтверждаю — сезон получился неудачным. Цель «Спартака» при такой игре в сезоне был Кубок. 10-е место не радует.

На «Волге» отвезем кубок по городам, если разрешат. Еще и нальем туда что-то», — рассказал Джикия «СЭ».