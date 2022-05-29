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Джикия: «Подтверждаю — сезон получился неудачным»

Георгий Джикия заявил, что для «Спартака» сезон-2021/22 закончился неудачно
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1) признал, что для команды сезон-2021/22 Тинькофф РПЛ получился неудачным.

«Спасли сезон? Есть факт того, что мы заняли 10-е место. Это никуда не годится. Не стал бы сравнивать. Подтверждаю — сезон получился неудачным. Цель «Спартака» при такой игре в сезоне был Кубок. 10-е место не радует.

На «Волге» отвезем кубок по городам, если разрешат. Еще и нальем туда что-то», — рассказал Джикия «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году. Сезон Тинькофф РПЛ «Спартак» закончил на 10-м месте в турнирной таблице.

Георгий Джикия
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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