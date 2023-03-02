Глушаков — о жеребьевке FONBET Кубка России: «Сложный соперник, но нет ничего невозможного»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков оценил жеребьевку 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда во втором раунде 1/4 финала сыграет дома с «Ростовом».

«Узнал, что попали в Кубке на «Ростов». Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного. Будет интересный матч. Ведь нам еще играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращение в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Команды сыграют друг против друга один матч. Игры 1/4 финала Пути регионов запланированы на 14-16 марта.