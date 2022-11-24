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Ежов о кубковом матче против «Спартака»: «В игре со знакомыми больше азарта»

Ежов поделился мнением о матче Кубка России против «Спартака»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

— В «Спартаке» много бывших футболистов «Крыльев» и наоборот. Для вас этот матч является особенным?

— Интереснее играть со знакомыми ребятами. Мы все хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. В этой игре больше азарта. Есть и свои приколы, понятное дело. Какие? В основном на почве того, кто кого обыграет, — цитирует Ежова Sport24.

«Крылья Советов» сначала отыгрались на 73-й минуте встречи, а спустя одну минуту забили победный гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-yezhov-interesneye-igrat-so-znakomymi-rebyatami-bolshe-azarta-yest-i-svoi-prikoly

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