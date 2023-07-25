Кади сможет принять участие в матче против «Спартака»

Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса подтвердил «СЭ», что игрок сможет принять участие в матче против «Спартака» в 1-м туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

«К игре против «Спартака» он будет в порядке», — сказал Алиск «СЭ».

Полузащитник пропустил первый матч сезона против «Динамо», закончившийся победой «быков» (3:1).

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в FONBET Кубке России 27 июля. Начало — в 20:00 по московскому времени.