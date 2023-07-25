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Сегодня, 18:31

Кади сможет принять участие в матче против «Спартака»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса подтвердил «СЭ», что игрок сможет принять участие в матче против «Спартака» в 1-м туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

«К игре против «Спартака» он будет в порядке», — сказал Алиск «СЭ».

Полузащитник пропустил первый матч сезона против «Динамо», закончившийся победой «быков» (3:1).

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в FONBET Кубке России 27 июля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кади Боржес
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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