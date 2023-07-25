«Пари НН» — «Динамо»: Севикян вывел хозяев вперед, забив первый гол в Кубке России в сезоне-2023/24

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян открыл счет в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо».

21-летний хавбек отметился на 7-й минуте встречи. Мяч от защитника «Динамо» Александра Кутицкого отскочил на игрока «Пари НН» Дмитрия Живоглядова, который с правого фланга выполнил прострел на Севикяна, после чего хавбек точным ударом открыл счет в матче.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.