Фомин — о важности матча с «Краснодаром»: «Скованность в первом тайме была из-за этого»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после первого матча с «Краснодаром» (0:0) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Гусев обратился к болельщикам перед игрой. Восприятие сегодняшнего матча было иным?

— Важный матч был. Скованность была из-за этого в первом тайме, давлела ответственность. Надо было победить. Второй тайм провели достойно. Сыграли на ноль, сегодня так.

— Не забиваете им в последних шести матчах. В чем причина?

— Не могу сказать. Посмотрим после ответного матча. Настроение рабочее. Есть ответный матч, будем играть и готовиться.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

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