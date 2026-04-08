Мусаев — об удалении Черникова в матче с «Динамо»: «Не сдержался. Нельзя было стучать по голове соперника»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал эпизоды с отменой красной карточки защитника команды Валентина Пальцева и удалением полузащитника Александра Черникова в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».

Первая игра команд прошла 8 апреля в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0.

— Как вы можете оценить решения арбитров с Пальцевым и Черниковым?

— Я не видел повторов. Если Пальцеву отменили красную, значит, так и должно было быть. А Черников не сдержался. Нельзя было стучать по голове соперника. Не знаю, была ли провокация.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

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