Матч «Зенит» — «Спартак» начался с минуты молчания в память о Мирче Луческу

Матч FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» начался с минуты молчания в память о бывшем тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу.

29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 3 апреля у тренера случился острый инфаркт миокарда. Позднее состояние специалиста резко ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. Румынский тренер скончался в возрасте 80 лет во вторник, 7 апреля.

2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии, которую возглавлял с 2024 года. Он также работал в сборной Турции, «Пизе», «Брешиа», «Реджане», «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», киевском «Динамо», донецком «Шахтере» и «Зените», с которым занял третье место в чемпионате Р